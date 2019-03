Cosa c’è stasera in tv

Per chi è di umore nostalgico, c’è una nuova puntata di Chi vuol essere milionario?, su Canale 5. Altrimenti qualche film interessante, tra cui uno d’amore che racconta la storia di un principe africano che sposa una donna bianca britannica, il quinto capitolo della saga di Fast & Furious e l’ultimo film in cui ha recitato Philip Seymour Hoffman. E poi ci sono gli ottavi di finale di Europa League, per voi che amate il calcio. Gioca il Napoli contro il Salisburgo, il club austriaco di Redbull.

Rai Uno

21.25 – Che Dio ci aiuti

Due nuove puntate della quinta stagione della serie televisiva che ha per protagonista Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, e le ragazze del convento.

Rai Due

21.20 – Popolo sovrano

Quarta puntata del nuovo programma di attualità e approfondimento di Rai Due, che è anche un talk show, condotto da Alessandro Sortino, Daniele Piervincenzi ed Eva Giovannini.

Rai Tre

21.20 – A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia

Film del 2016 con protagonisti David Oyelowo e Rosamund Pike, racconta la storia di Seretse Khama, un principe del Botswana quando era ancora un protettorato del Regno Unito, che si innamora e sposa una donna britannica, Ruth Williams.

Rete 4

21.25 – Dritto e rovescio

Il nuovo programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.

Questa sera, 21.30 @rete4 torna Del Debbio. Si parte con un’esclusiva intervista al Ministro @matteosalvinimi dopodiché la trasmissione si getterà sui temi del momento: “questione meridionale” e insofferenza del Nord, disoccupazione, rifiuti, povertà e migranti. #drittoerovescio pic.twitter.com/yJ2o3UVEuu — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) March 7, 2019

Canale 5

21.20 – Chi vuol essere milionario?

Dopo il successo degli speciali andati in onda a dicembre e gennaio, una nuova puntata dello storico quiz condotto da Gerry Scotti, a vent’anni dalla prima messa in onda nel Regno Unito.

Italia Uno

21.25 – Fast & Furious 5

Film del 2011 diretto da Justin Lin e interpretato da Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Eva Mendes e Gal Gadot. È il quinto film della saga di Fast & Furious, e inizia dopo l’evasione di Dominic Toretto (Vin Diesel), aiutato dall’ex agente dell’FBI, Brian O’Conner (Walker). In seguito Dom convoca tutta la squadra a Rio de Jainero, in Brasile, per un colpo da 100 milioni di dollari. E poi ci sono anche gli inseguimenti d’auto, le esplosioni e tutto il resto.

La7

21.15 – Piazza Pulita

Nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli.

Stasera a #Piazzapulita (21.15, La7) un reportage esclusivo e sconvolgente che racconta l’inferno delle prigioni dei migranti in #Libia, attraverso le voci e le testimonianze video di carcerieri e carcerati. pic.twitter.com/e35PDxiGrB — PiazzapulitaLA7 (@PiazzapulitaLA7) March 7, 2019

TV8

21.15 – Napoli-Salisburgo

Partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League che si gioca alle ore 21 allo stadio San Paolo. Il Napoli si è qualificato agli ottavi dopo aver eliminato senza troppi problemi lo Zurigo con un risultato complessivo, fra andata e ritorno, di 5-1. È una delle squadre più quotate per la vittoria dell’Europa League, ma in questo turno dovrà vedersela con una delle squadre europee più interessanti, il Salisburgo, il club austriaco di Red Bull.

Nove

21.30 – Sirene

Il nuovo programma di inchiesta di Nove, in cui vengono ricostruiti i casi di cronaca nera degli ultimi anni dal punto di vista delle forze dell’ordine.

Sirene Giovedì 7 marzo, alle 21.25, sul #Nove arriva #Sirene, con un caso che ha sconvolto l'Italia: #LOmicidioDelPiccoloLoris. Gepostet von NOVE am Samstag, 2. März 2019

Rai Movie

21.10 – La spia – a most wanted man

È una storia di spie ambientata in Germania dopo l’11 settembre. Girato nel 2014 e diretto da Anton Corbijn, è l’ultimo film di Philip Seymour Hoffman, che morì pochi mesi dopo. Nel cast ci sono anche Rachel McAdams, Willem Dafoe e Robin Wright.

Sky

Sky Cinema Classic

21.00 – Il dottor Stranamore

Sky Cinema Cult

21.00 – The Giver – Il mondo di Jonas

Sky Cinema Cult

21.15 – Trainspotting