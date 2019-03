Cosa c’è stasera in TV

Non succede spesso, ma stasera non ci sarà neanche un talk show o programma di approfondimento politico. Sarà invece la serata giusta per gli appassionati di calcio, che possono guardare in chiaro un’importante partita di Champions League, e per i cinefili, che avranno a disposizione una buona scelta di titoli. Su tutti, The Martian con Matt Damon, poi c’è Shining che non ha bisogno di presentazioni, The Butler per gli appassionati di film storici o tratti da storie vere, Jumanji per i nostalgici degli anni Novanta e due commedie sentimentali ma divertenti.

Rai Uno

21.00 – Ottavi di finale, Champions League: Porto – Roma

Partita di ritorno degli ottavi di finali di Champions, valida per il passaggio ai quarti. Si giocherà in Portogallo. All’andata è finita 2-1 per la Roma, quindi per passare le basterà pareggiare con qualsiasi risultato oppure, naturalmente, vincere. Il Porto, invece, passa il turno in caso di vittoria per 1-0, mentre con lo stesso risultato dell’andata si finisce ai supplementari. Per la Roma sarà un momento cruciale della stagione:

Rai Due

21.20 – La porta rossa

Due episodi della nuova stagione della serie TV italiana con Gabriella Pession e Lino Guanciale, ideata dallo scrittore Carlo Lucarelli.

❣ Anna e Cagliostro in un flashback che vi farà commuovere…

L'appuntamento con #LaPortaRossa2 è per stasera alle 21.20 su #RaiDue, non mancate! pic.twitter.com/aTdMz6YTHH — Rai2 (@RaiDue) March 6, 2019

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Nuova puntata dello storico programma che indaga su casi di cronaca e persone scomparse.

Questa sera a #chilhavisto: Il mistero della morte di Alessio Vinci a Parigi. Con Federica Sciarelli alle 21:20 in diretta su #Rai3 →https://t.co/RSi7I81hbQ pic.twitter.com/2XzCEX1tcX — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 6, 2019

Rete 4

21.30 – The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca

Il film racconta la storia vera di Eugene Allen, che iniziò a lavorare come maggiordomo alla Casa Bianca alla fine degli anni Cinquanta. Allen era nero e in quel periodo cominciarono le rivendicazioni delle comunità afroamericane negli Stati Uniti, quando vigeva la segregazione razziale. Nel film il nome del protagonista viene cambiato in Cecil Gaines, ma la storia è più o meno quella: nella scena iniziale Gaines, interpretato da Forest Whitaker, è in pensione ed è nel suo vecchio posto di lavoro, dove aspetta di incontrare l’allora nuovo presidente, Barack Obama. Qui trovate la vera storia del personaggio, che fu raccontata da un lungo articolo del Washington Post:

Canale 5

21.35 – Mamma o papà

Commedia del 2017 con Antonio Albanese e Paola Cortellesi che interpretano una coppia di genitori che vuole separarsi. Ciò che li porterà a litigare sarà l’affidamento dei figli, perché entrambi non li vogliono, e quindi faranno di tutto per passare per genitori inaffidabili.

Italia Uno

21.25 – The Martian – Il sopravvissuto

Film di fantascienza del 2015 che racconta la storia di Mark Watney (interpretato da Damon), un astronauta che, creduto morto in seguito a una tempesta di sabbia, viene lasciato solo su Marte dagli altri astronauti che partecipavano alla missione insieme a lui. Watney non ha modo di comunicare agli altri astronauti di ritorno sulla Terra o alla NASA che, contrariamente a quanto si creda, lui è ancora vivo.

La7

21.15 – Nomad – The Warrior

Film storico/epico kazako del 2005. È ambientato nel Diciottesimo secolo e racconta la storia dei kazaki seguendo le gesta di Mansur (o Ablai Khan), che riunì le varie tribù e scacciò gli Ungari.

TV8

21.30 – Amici, amanti e…

Commedia sentimentale del 2011 con Ashton Kutcher, Natalie Portman e Kevin Kline. Il film è uno di quelli che ormai sono diventati un po’ un cliché: due amici che decidono di andare a letto insieme senza impegno ma poi, con tutta probabilità, si innamorano. Tra gli altri questo film tratta il genere con un po’ di originalità, cosa che comunque non si può dedurre dalla traduzione italiana del titolo (in originale era No Strings Attached, ovvero qualcosa del tipo “senza impegno”).

Nove

21.30 – Jumanji

Film del 1995 di Joe Johnston, con Robin Williams e una piccola Kirsten Dunst. La storia, per quelli che non sono cresciuti negli anni Novanta e non hanno consumato la videocassetta guardandolo, si svolge tutta intorno a un gioco di società molto particolare: ogni volta che si tirano i dadi, un pericolo di qualche tipo viene evocato dalla giungla e i giocatori devono mettersi al riparo da veri leoni, vespe assassine, mandrie di bestie e monsoni. Nel 2017 hanno fatto un altro film sul gioco, di grande successo, ma con personaggi e storia differenti.

Rai 4

21.05 – Scorpion

Gli ultimi due episodi della quarta stagione. Il genere della serie è poliziesco e “Scorpion” è il nome dato al gruppo di “nerd” (specialisti nelle scienze, in matematica, nell’analisi dei dati, nell’informatica) organizzato dal governo americano per risolvere casi complessi.

Salutiamo stasera i nostri amici cervelloni, che si sono dimostrati in queste quattro stagioni dei veri eroi. Alle 21:10 gli ultimi due episodi della stagione finale di #Scorpion. pic.twitter.com/oNtgpgCstp — Rai4 (@RaiQuattro) March 6, 2019

Iris

21.10 – Shining

Undicesimo film di Stanley Kubrick, uno tra i più celebri anche perché è l’unico in cui Kubrick si misurò con il genere horror, con notevoli risultati. La storia è liberamente tratta dal romanzo omonimo di Stephen King — il quale però rimase molto scontento di come venne adattata la sceneggiatura — e parla di uno scrittore e buon padre di famiglia che va a fare da guardiano all’Overlook Hotel insieme alla moglie e al figlio piccolo, durante la stagione invernale. Poi succedono molte cose inquietanti.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Red Sparrow