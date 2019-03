Cosa c’è stasera in TV

Stasera ci sarà la Champions League su Sky, ma per chi non è abbonato o non ne vuole sapere di calcio ci sono alcuni programmi interessanti: su Rai 1 danno per la prima volta in televisione il monologo teatrale di Andrea Camilleri, poi su Rai Movie c’è Tutto quello che vuoi, premiato ai David di Donatello, e su Iris Full Metal Jacket di Kubrick. Se queste scelte non vi sembrano abbastanza, ci sono sempre i soliti programmi del martedì: Cartabianca, DiMartedì e Le Iene.



Rai Uno



21.30 – Conversazione su Tiresia

Monologo teatrale scritto e interpretato dallo scrittore Andrea Camilleri, in cui racconta la storia dell’indovino cieco Tiresia, personaggio della mitologia classica. Il monologo si apre così: «Da quando io non vedo più, vedo meglio».

Rai Due

21.05 – Il collegio

Terza stagione del reality show ambientato in un vecchio collegio di Caprino Bergamasco, in cui alcuni ragazzi devono studiare come se fossero nel 1968. La voce fuori campo che commenta il programma è di Giancarlo Magalli.

Rai Tre

21.15 – Cartabianca

Nuova puntata del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer e che come ospite fisso ha Mauro Corona.

Rete 4

21.30 – Il segreto

Un nuovo appuntamento della telenovela spagnola, di cui se vi siete persi le stagioni passate avete solo 1830 puntate da recuperare.



Canale 5

21.20 – Sole a catinelle

È il penultimo film di Checco Zalone, che Canale 5 manda in onda una settimana dopo Quo vado?. In questo Zalone è un venditore porta a porta di aspirapolveri che ha promesso al figlio di portarlo in vacanza nel caso in cui venga promosso con tutti 10 in pagella.

Italia Uno

21.20 – Le Iene Show – martedì

Nuova puntata del programma di intrattenimento e inchieste condotto da Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e dalla Gialappa’s Band.

Oggi che è #martedigrasso vogliamo farci una grassa risata con @luigidimaio all'ennesima intervista con Filippo Roma! 😂😂😂 pic.twitter.com/rUMBFc32gB — Le Iene (@redazioneiene) March 5, 2019

La7

21.25 – DiMartedì

Nuova puntata del talk show politico condotto da Giovanni Floris.

Il successo di partecipazione delle primarie del Pd e l'affermazione di Nicola Zingaretti. I consensi comunque sempre molto alti per il governo gialloverde. Poi, l'economia, il fisco e le pensioni, domani 5 marzo a #diMartedì su @La7tv dalle 21.15 https://t.co/OLadJtMHBq — diMartedì (@diMartedi) March 4, 2019

TV8

21.25 – 2012

La trama di questo film apocalittico del 2009 si incentra su un concetto semplice: il mondo sta per finire. Nel cast c’è John Cusack e il regista è uno specialista del genere, Roland Emmerich, che ha diretto anche Independence Day e The Day After Tomorrow.

Nove

21.30 – Il procuratore

Ci sono un sacco di attori famosissimi in questo thriller del 2013: Michael Fassbender, Penelope Cruz, Javier Bardem, Cameron Diaz e Brad Pitt. Fassbender è fidanzato con Cruz, fa il procuratore ma decide di mettersi in affari con un trafficante di droga, e da lì in poi le cose iniziano a complicarsi.

Rai Movie

21.10 – Tutto quello che vuoi

Film del 2017 di Francesco Bruni. Racconta la storia di Alessandro e Giorgio: il primo è un ragazzo romano di ventidue anni un po’ rozzo che non studia e non lavora; il secondo è un poeta di 85 anni con un lieve Alzheimer. Nonostante abitino nello stesso palazzo, i due non si conoscono, finché Alessandro non accetta (per soldi) di dare sostegno a Giorgio nelle sue uscite pomeridiane: l’incontro dei loro mondi così diversi li farà stare inaspettatamente meglio.

Iris

21.10 – Full Metal Jacket

Uno dei film di guerra più famosi di sempre, tra quelli che più hanno contribuito a costruire l’epica della controcultura statunitense riguardo alla guerra del Vietnam, insieme ad Apocalypse Now. Uscì nel 1987, la regia è di Stanley Kubrick.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Sex tape – Finiti in rete