Cosa c’è stasera in TV

Uno dei film più interessanti questa sera in tv è I due superpiedi quasi piatti, che non è propriamente una prima visione. I programmi più visti saranno invece molto probabilmente C’è posta per te, stasera con l’allenatore del Milan, e Ora o mai più, un programma in cui il premio è la pubblicazione – nelle edicole – di un CD. Oggi è anche il giorno giusto per chi è da lunedì mattina che pensa “non vedo l’ora che arrivi sabato così mi guardo su Rai Due un’altra puntata di N.C.I.S. Los Angeles”. Oppure c’è un buon film di animazione: Pets – Vita da animali.

Rai 1

21.25 – Ora o mai più

Ultima puntata della seconda edizione dello show musicale condotto da Amadeus a cui partecipano cantanti «trascurati dal successo». In palio c’è «la pubblicazione e distribuzione nelle edicole di un CD contenente un inedito, vecchi successi e alcune cover proposte nel corso della trasmissione». In gara ci sono Paolo Vallesi, Silvia Salemi, Donatella Milani, Jessica Morlacchi, Annalisa Minetti e Davide De Marinis.



Rai 2

21.05 – N.C.I.S. Los Angeles

Ennesima puntata della serie televisiva statunitense, spin-off della serie N.C.I.S. Unità anticrimine, che si sviluppa attorno alle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines.

21.50 – S.W.A.T.

Non e decimo episodio della seconda stagione della serie televisiva che è un remake dell’omonima serie trasmessa dal 1975 al 1976.



Rai 3

21.45 – Presa diretta “Smaltimento dei rifiuti”

È una nuova puntata della trasmissione d’inchiesta condotta da Riccardo Iacona. Se vi interessa l’argomento ma stasera avete altro da fare, potete leggere qui:



Rete 4

21.27 – I due superpiedi quasi piatti

È il nono film della coppia di attori formata da Bud Spencer e Terence Hill. Il film è del 1977 ed è diretto da E.B. Clutcher (che poi sarebbe il regista italiano Enzo Barboni): racconta di due disoccupati che cercano di organizzare una rapina ma che, per una serie di disavventure, si ritrovano arruolati nella polizia. È quello di questa battuta: “Senti, tu lo reggi il whisky?” “Be’, i primi due galloni sì, al terzo divento nostalgico e ci può scappare la lite”.



Canale 5

21.21 – C’è posta per te

È una nuova puntata della ventiduesima edizione del noto people show condotto da Maria De Filippi, che gira tutto attorno a una busta gigante messa in mezzo tra due o più persone e sulla costruzione di quello che succederà quando quelle persone si vedranno. Tra gli ospiti di stasera ci sono Elisa e Gennaro Gattuso.

"Tu sai fischiare?" Alzi la mano chi non vede l'ora di conoscere la signora Maria, questa sera alle 21.10 su Canale 5 🙋‍♀️ #CePostaPerTe pic.twitter.com/sphXTsUrqA — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 2, 2019



Italia 1

21.15 – Pets – Vita da animali

È un film d’animazione della Ilumination Entertainment, la casa di produzione dei due Cattivissimo me e di Minions. È diretto da Yarrow Cheney e Chris Renaud, quest’ultimo regista di quasi tutti i film della Illumination Entertainment. Ha per protagonisti degli animali parlanti che abitano a New York e che, quando vengono lasciati soli dagli umani, iniziano a farne di ogni (un po’ come i giocattoli di Toy Story). I protagonisti del film sono alcuni animali da appartamento che dopo una serie di eventi finiscono per confrontarsi con le pericolose strade di New York e i pericolosi animali che le abitano. Il film ne cita molti altri: Lilli e il Vagabondo, Gli Aristogatti, Gli uccelli di Alfred Hitchcock, Grease, Alien e A qualcuno piace caldo.



La7

21.15 – Little Murders

Sesto e settimo episodio della serie televisiva francese ispirata ai gialli di Agatha Christie.



TV8

21.25 – Amore sotto le stelle

È un film per la tv del 2016, su una vedova che grazie a un uomo e una bambina riesce a cambiare la sua vita. Ci sbilanciamo: non granché.



Rai Quattro

21.10 – La rapina perfetta

Film del 2008 con Jason Statham e Saffron Burrows. È ambientato a Londra nel 1971 e parla della rapina nella sede della Lloyds Bank di Baker Street. Furono rubati 1,5 milioni di sterline e nessuno è mai stato condannato.



Rai Movie

21.10 – The Walk

Il regista è Robert Zemeckis – quello di Ritorno al Futuro, Cast Away e Forrest Gump – e l’attore principale è Joseph Gordon-Levitt, che interpreta il funambolo francese Philippe Petit, che nel 1974 decise di percorrere su di un cavo sospeso nel vuoto la distanza che separava le Torri Gemelle di New York, quelle distrutte dagli attacchi dell’11 settembre 2001. Se non volete sapere come andò a finire, non aprite questo link.



Sky

Sky Cinema Uno

21.00 Paziente Zero