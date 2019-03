Cagliari-Inter in streaming e in TV

Cagliari-Inter è la prima partita della 26ª giornata di Serie A e si gioca questa sera alle 20.30 alla Sardegna Arena di Cagliari. L’Inter ci arriva dopo un pareggio con la Fiorentina, con un gol dopo 100 minuti di partita e un rigore molto discusso (petto o braccio? o petto e poi braccio? o solo petto?). Il Cagliari ci arriva dopo una sconfitta con la Sampdoria e dopo che ha vinto solo una partita delle ultime cinque. L’Inter è terza in classifica con 49 punti, il Cagliari è quattordicesimo con 24 punti: 6 in più dalla zona retrocessione (non abbastanza per stare tranquilli). Le ultime quattro partite tra Inter e Cagliari sono sempre finite con una vittoria dell’Inter. Nell’Inter continuerà a non esserci l’ex capitano Mauro Icardi.

Dove vedere Cagliari-Inter in Tv o in streaming

Cagliari-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla. Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming collegandosi attraverso pc, tablet e smartphone con la piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Cagliari-Inter

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella; João Pedro, Pavoletti.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.