Domani ci saranno delle piogge per brevi tratti in molte regioni, mentre nelle altre sarà nuvoloso quasi tutto il giorno. Insomma, sarà una giornata a metà tra brutta e passabile, almeno dal punto di vista del meteo. Intanto, però, le temperature saranno ancora in aumento, quindi farà meno freddo soprattutto al Sud e nelle isole.

Al Nord di mattina sarà soleggiato nelle regioni occidentali, ma nevicherà al confine tra Lombardia e Trentino-Alto Adige, verso nord. Nevicherà e pioverà anche in Friuli Venezia Giulia, anche nel pomeriggio. Di sera e di notte dovrebbe essere solo nuvoloso.

Al Centro di mattina ci sarà il cielo coperto in tutte le regioni, mentre di pomeriggio pioverà nel Lazio. Verso sera pioverà anche in Umbria, in Abruzzo e nelle Marche al confine con l’Emilia-Romagna.

Anche nelle regioni del Sud ci saranno molte nuvole di mattina, e peggiorerà nel pomeriggio in Campania, in Sicilia e in Sardegna. Di sera e di notte continuerà a essere nuvoloso e ci saranno piogge sia in Campania che in Molise.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.