Domani nevicherà ancora in alcune regioni del Sud, e le temperature saranno quasi sempre prossime allo zero in tutte le regioni. Al Nord, però, ci saranno solo poche nuvole e non pioverà. Ci sarà brutto tempo anche nel weekend e continuerà a fare freddo a causa di un flusso di corrente fredda proveniente dal Nord Europa, mentre la prossima settimana pioverà nelle regioni del Sud e in buona parte del Centro Italia. Buon 2019!

Al Nord sarà bel tempo quasi ovunque, con qualche nuvola soprattutto di pomeriggio. Pioverà solo in Lombardia, al confine con la Svizzera, e nevicherà all’estremo Nord del Veneto.

Al Centro il tempo sarà prevalentemente sereno, tranne una pioggia mattutina in Abruzzo. Di sera è prevista neve in provincia di Rieti, nel Lazio, e sarà nuvoloso in tutte le regioni ma poi nelle ore notturne dovrebbe migliorare.

Al Sud di mattina dovrebbe nevicare solo in Molise, e dovrebbe piovere solo in provincia di Messina, in Sicilia. Di pomeriggio è prevista pioggia a Napoli, in Molise, in provincia di Foggia e nevicherà in Basilicata. Di sera il brutto tempo dovrebbe dare un po’ di tregua, ma poi ricomincerà nella notte, con ulteriori nevicate in Basilicata e piogge in tutta la Puglia, in Calabria settentrionale e ancora a Messina.