Le previsioni meteo per sabato 29 dicembre

L’ultimo sabato del 2018 non ci saranno piogge, né al Nord, né al Centro e né al Sud. Al massimo ci saranno un po’ di nuvole, ma prevalentemente sarà sereno e quindi potrete fare una lunga passeggiata sul lungomare o per le vie del centro, per smaltire i cenoni e i pranzi di questi giorni. Tanto più che ne manche ancora uno, di cenone: quello di San Silvestro. Forza e coraggio.

Al Nord di mattina ci saranno nuvole in Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, con presenza di nebbia anche la sera. Di pomeriggio sarà soleggiato ovunque e rimarrà sereno anche di sera, mentre nelle ore notturne sarà nuvoloso.

Al Centro la situazione sarà simile al Nord, con qualche nuvola in più di pomeriggio soprattutto sul Lazio. Di sera e di notte sarà prevalentemente sereno.

Al Sud sarà soleggiato sia di mattina che di pomeriggio. Sarà nuvoloso solo in Sardegna. Di sera aumenteranno le nuvole e durante la notte si capovolgerà la situazione: sereno in Sardegna e nuvoloso nelle altre regioni (sempre senza piogge).

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.