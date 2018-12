Cosa c’è stasera in TV

Santo Stefano è passato e i giochi da tavola sono tornati in qualche anfratto dell’armadio, ma la programmazione televisiva resta ancora quella delle feste, quindi aspettatevi soprattutto tanti film. Dopo Biancaneve e Cenerentola, oggi Rai 1 propone un altro classico film della Disney, La bella addormentata nel bosco, mentre su Rai 2 c’è Australia, di Baz Luhrman, e su Rai 3 c’è Una notte al museo 3. Niente film ma una miniserie su Canale 5: stasera va in onda la seconda e ultima parte di Piccole donne. Se non avete mai letto il libro non fate come Joey in Friends.

Rai Uno

21.30 – La bella addormentata nel bosco

Film di animazione della Disney del 1959, adattamento dell’omonima fiaba di Charles Perrault. Racconta la storia di una principessa di nome Aurora, la primogenita del Re Stefano. Per il suo battesimo i sovrani organizzano una grande festa e la promettono in sposa al principe Filippo, il figlio del re Umberto. Quando però la strega Malefica scopre di non essere stata invitata, lancia una maledizione sulla principessa, promettendone la morte entro il suo 16esimo compleanno.

Rai Due

21.20 – Australia

È il quarto film diretto da Baz Luhrmann e come suggerisce il titolo, il cast è composto quasi interamente da attori australiani. Ci sono Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham (Faramir del Signore degli Anelli) e Bryan Brown. Il film è ambientato negli anni Trenta, poco prima dell’inizio della Seconda guerra mondiale, e racconta la società australiana dell’epoca, fra grandi proprietari terrieri, minoranze etniche e le “generazioni rubate”.

Rai Tre

21.15 – Una notte al museo 3

Terzo e ultimo capitolo della saga con protagonista Ben Stiller. In questo film la tavoletta del faraone Ahkmenrah, che fa rivivere i personaggi del Museo di storia naturale di New York, inizia a perdere i suoi poteri magici. Così Larry e suo figlio Nicky vanno al British Museum di Londra con la speranza di trovare lì una soluzione.

Rete 4

21.30 – Freedom

Seconda puntata del nuovo programma condotto da Roberto Giacobbo, quello di “Voyager”.

Canale 5

21.30 – Piccole donne

Seconda puntata di una miniserie di BBC One basata sul celebre romanzo omonimo di Louisa May Alcott, del 1868. Le protagoniste sono le quattro sorelle Jo, Meg, Beth e Amy March. Tra gli attori c’è anche Angela Lansbury.

Italia Uno

21.25 – Io sono Battista

Spettacolo del comico Maurizio Battista registrato al Teatro Colosseo di Torino.

La7

21.20 – Body of Proof

Nuovi episodi della seconda stagione di questa serie tv che ha come protagonista una neurochirurga che, per un problema alle mani, è costretta a reinventarsi medico legale.

Tv8

21.30 – Il mio grosso grasso matrimonio greco

Film del 2002 che costò appena 5 milioni di dollari e ne incassò circa 380. Racconta la storia di Toula, che vive a Chicago ma è di origine greca e si innamora di un uomo che greco non è.

Iris

21.10 – Gran Torino

Film di e con Clint Eastwood uscito nel 2008. Il protagonista, interpretato da Eastwood, è un ex operaio della Ford di origine polacca reduce della guerra di Corea, vedovo. Vive in un quartiere popolare dove è uno degli ultimi abitanti non di origine asiatica rimasti. È burbero e razzista ma finisce per fare amicizia con i suoi vicini di casa di etnia Hmong (una popolazione costretta a emigrare negli Stati Uniti per l’appoggio dato agli americani durante la guerra del Vietnam), di cui diventa un protettore dagli abusi delle gang. La Gran Torino del titolo è la sua automobile, un modello Ford del 1972 famoso per essere quello dell’automobile della serie televisiva Starsky e Hutch.

Rai Movie

21.05 – Un anno da ricordare

Film del 2010 prodotto dalla Disney che racconta la storia di uno dei cavalli da corsa più famosi negli Stati Uniti, Secretariat.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – La ruota delle meraviglie

Sky Cinema Family

