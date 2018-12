Le previsioni meteo per venerdì 28 dicembre

Le previsioni del tempo di domani, venerdì 28 dicembre, saranno simili a quelle di oggi: sarà un giorno nebbioso su gran parte del nord Italia e soleggiato al sud. Non ci saranno grandi variazioni di temperatura, ma al nord farà un po’ meno freddo.

Nord

Per tutto il giorno ci sarà la nebbia in gran parte della pianura padana e veneta. Nelle zone più settentrionali invece, dopo il cielo coperto della mattina, ci sarà una graduale riapertura nella seconda parte della giornata. Le temperature minime si alzeranno lungo le Alpi e in pianura, e le massime cresceranno in gran parte del nord.

Centro e Sardegna

Non proprio nebbia, ma quasi: su Sardegna, Toscana e Umbria ci saranno nubi basse un po’ per tutto il giorno, mentre nel resto del centro Italia il cielo sarà nuvoloso ma con visibilità maggiore. Per quanto riguarda le temperature, non ci saranno variazioni né di minime né di massime.

Sud e Sicilia

Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, nient’altro da aggiungere. Le temperature minime si alzeranno in Sicilia e nel sud della Calabria.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.