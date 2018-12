Terremoto a Catania: le cose da sapere

C’è stato un terremoto a Catania, di magnitudo 4.8, con epicentro in provincia, 2 chilometri a nord del comune di Viagrande, un paese di 8mila abitanti tra Catania e l’Etna. Si è registrato alle 3.19 della notte tra martedì e mercoledì. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a solo 1 chilometro di profondità. Secondo la prefettura di Catania dieci persone sono rimaste ferite, in maniera non grave.

La scossa, la più forte registrata da quando è iniziata l’eruzione dell’Etna, il 24 dicembre, ha provocato danni ad edifici e strade: i danni maggiori si sono registrati a Fleri, una frazione del comune di Zafferana Etnea, anch’esso colpito, a Santa Venerina e nella zona di Acireale. A Fleri ci sono stati dei crolli di edifici e di muri e alcune persone sono state estratte dalle macerie. Per le strade ci sono stati danni ai lampioni e fughe di gas. A Catania non ci sono stati danni. Nella notte sono arrivate 190 telefonate alla sala operativa del 112, il numero unico per le emergenze attivo a Catania. Gli interventi maggiori sono stati richiesti per crolli, lesioni e per feriti o attacchi di panico.

Per precauzione è stato chiuso un tratto dell’autostrada Catania-Messina, la A18, a causa di alcune lesioni nell’asfalto che si sarebbero create dopo la scossa. Il blocco è tra i caselli di Acireale e Giarre. L’aeroporto di Catania è invece operativo.

Il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi e ha disposto i primi sopralluoghi nelle strutture colpite. Ha anche ordinato di aprire scuole e palestre dei comuni della zona per accogliere le persone che non possono o non vogliono rientrare a casa. L’assistenza è stata affidata alla Croce Rossa e sono state attivate Marina militare, Guardia costiera, Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Vigili del fuoco. Il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, accompagnato da un gruppo di esperti del dipartimento, è in partenza per la Sicilia per fare un punto della situazione sui danni e pianificare gli interventi di assistenza alla popolazione.