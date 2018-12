Tutte le feste di dicembre nel mondo, nel doodle di Google

“Le feste di dicembre nel mondo” è il nome del tradizionale doodle di Google per Natale, che quest’anno è dedicato a tutte le feste che si celebrano a dicembre, dall’Hannukah ebraica o l’iraniana Yalda. Negli ultimi tempi i Google inizialmente dedicati al Natale sono diventati meno connotati e più neutri, per rivolgersi a più persone possibili, al di là delle culture e delle religioni.

Questa concentrazione di feste a fine dicembre non è casuale: è da secoli che molte occorrenze religiose si celebrano nello stesso periodo. Negli stessi Vangeli non ci sono riferimenti alla data di nascita di Gesù e si pensa che la data del 25 dicembre sia stata scelta per coincidere con una festività romana che cadeva nel solstizio d’inverno: quella del Dies Natalis Solis Invicti, in onore della nascita di Mitra, la divinità romana legata alla luce.

Anche nelle altre religioni e culture sono molte le feste legate proprio al solstizio d’inverno. L’ebraismo festeggia la Hanukkah (o Chanukkah), conosciuta anche con il nome di Festa delle Luci, che dura otto giorni e la cui data può variare nel corso degli anni (quest’anno è stata dal 2 al 10 dicembre).

In Cina c’è la festa di Dongzhi che quest’anno è stata il 22 dicembre, e mentre il 21 dicembre i nativi americani Hopi e Zuni festeggiano il Soyal, che segna l’arrivo dell’inverno. Sempre il 21 dicembre in Iran c’è stata la festa di Yalda, che deriva dal culto di Mitra e che si celebra in famiglia aspettando il sorgere del sole e mangiando frutti rossi, simbolo di prosperità.

Anche per una festa recente come quella del Kwanzaa, nata nel 1966, si scelse il mese di dicembre: fu d inventata Maulana Karenga, uno dei leader del movimento per i diritti degli afroamericani negli Stati Uniti, dura sette giorni, dal 26 dicembre fino al primo gennaio, e vuole avvicinare le comunità afroamericane alle radici culturali del continente africano.