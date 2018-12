È stato attaccato il ministero degli Esteri a Tripoli

Martedì mattina c’è stato un attacco terroristico contro il ministero degli Esteri a Tripoli, in Libia. Secondo la ricostruzione di Associated Press, che ha parlato con diversi testimoni e funzionari governativi rimasti anonimi, l’attacco sarebbe stato compiuto da almeno due uomini (altri giornali parlano di tre assalitori). Uno di loro si sarebbe fatto esplodere all’interno dell’edificio che ospita il ministero degli Esteri, il secondo sarebbe stato ucciso dalle forze di sicurezza libiche prima di riuscire ad attivare l’esplosivo che aveva addosso. Reuters parla di almeno tre morti (altre fonti parlano invece di cinque morti, ma non è chiaro se questa cifra comprenda anche gli assalitori). Diversi testimoni hanno raccontato anche di avere sentito dei rumori di spari. Nell’attentato sarebbero anche state ferite nove persone.

#Libya– closer photos to the scene of the attack in #Tripoli show that the attackers were engaged outside of the Ministry of Foreign Affairs building, unclear if they were able to breach the perimeter pic.twitter.com/VSy7WrHvky

