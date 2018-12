Le previsioni del meteo per la vigilia di Natale, lunedì 24 dicembre

Sarà una vigilia di Natale molto poco natalizia, almeno per quanto riguarda il meteo: le temperature saranno piuttosto alte in tutta Italia e non si vedranno nevicate, a eccezione di qualche zona di montagna.

Al Nord la giornata comincerà con cielo nuvoloso dappertutto, e con nebbia sulla pianura padana e lungo le coste adriatiche. Nevicherà sui monti più alti, prima sopra i 2000 metri e poi nel pomeriggio anche a quote più basse. Nel pomeriggio ci sarà un leggero diradamento della nuvolosità, tranne che in Emilia-Romagna.

Molte nuvole al mattino anche sulle regioni del Centro, con possibilità di piogge sul settore settentrionale della Toscana. Nel pomeriggio ci potranno essere locali piovaschi anche su Marche e Abruzzo.

Al Sud la giornata inizierà con nuvole e piogge che riguarderanno principalmente la Sicilia occidentale e le regioni tirreniche della penisola. Nel pomeriggio il maltempo si sposterà sul resto della penisola, con piogge attese verso sera sulle aree appenniniche e sul versante adriatico.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.