Le foto della notte in Senato a discutere la manovra

La discussione sulla manovra economica che si è tenuta ieri al Senato è finita solo verso le 3 di notte, con l’approvazione della legge. Sono state ore piuttosto movimentate, sia per via dell’incertezza che avvolgeva la legge – il testo è stato reso disponibile solo in serata – sia per le varie manifestazioni di protesta delle opposizioni, che hanno accusato il governo di aver messo ai voti un testo di decine di pagine senza dare il tempo per studiarlo. Durante il dibattito in aula si sono visti cartelli, grida, chiacchiere concitate, capannelli di persone, occhiaie e caffè: il solito, insomma.