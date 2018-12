La legge di bilancio dovrebbe essere approvata oggi

La legge di bilancio per il 2019 sarà votata oggi in Senato, dopo giorni di lunghe trattative, sia interne alla maggioranza sia con la Commissione Europea. La legge di bilancio era stata approvata alla Camera a inizio dicembre, ma nel frattempo è molto cambiata: è stata riscritta da capo con quello che è noto come “maxi emendamento”, cioè una lunga serie di correzioni e modifiche concordate in settimana con la Commissione. La discussione dovrebbe iniziare nel pomeriggio, intorno alle 16. Verso le 20.30 dovrebbero poi esserci le dichiarazioni di voto e il risultato delle votazioni dovrebbe arrivare intorno alle 22.30. La legge dovrà poi tornare alla Camera per la sua approvazione definitiva.

La legge di bilancio è la legge più importante di uno stato, perché stabilisce come e dove si spenderanno i soldi pubblici. Il testo che dovrebbe essere discusso e approvato oggi è frutto di lunghe trattative e per questo contiene molti compromessi rispetto agli obiettivi fissati inizialmente dal governo. prevede fra le altre cose un’importante riduzione del deficit, le clausole di salvaguardia con il possibile aumento dell’IVA nel 2020 e nel 2021.

La legge di bilancio avrebbe dovuto essere votata ieri, ma il testo del “maxi emendamento” non è arrivato, probabilmente per questioni non risolte durante il Consiglio dei ministri di ieri. È il motivo per cui le opposizioni si sono lamentate e la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, ha detto:«Mi corre l’obbligo di invitare la maggioranza e il governo ad avere un percorso legislativo più regolare, non con questa tempistica a singhiozzo, e rispettoso dell’Assemblea del Senato».

Su Repubblica di oggi, Alessandra Longo ha spiegato che tra le questioni che andavano risolte e hanno causato il ritardo ci sono la cosiddetta web tax, il «condono a saldo e stralcio delle cartelle fiscali riservato agli indigenti», alcune questioni sui controlli per l’assegnazione degli appalti, i soldi per aggiustare le buche di Roma e l’applicazione della “direttiva Bolkestein“, che obbliga lo Stato a mettere a gara le concessioni per le spiagge invece che affidarle sempre agli stessi.

Ieri, intanto, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato la situazione spiegando che «siamo veramente al rush finale» e i giornali di oggi sembrano davvero convinti che la legge verrà approvata entro stasera.