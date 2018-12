Barack Obama si è vestito da Babbo Natale

Mercoledì 19 dicembre l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha fatto visita a un ospedale pediatrico a Washington DC con un cappellino da Babbo Natale in testa e un sacco in spalla, pieno di regali da consegnare ai pazienti. Durante la visita Obama ha salutato con il classico “ho, ho, ho!” e ha scherzato sul fatto che le sue renne fossero rimaste incastrate tra la neve, oltre a dirigere un coro del più famoso canto natalizio (“We Wish You a Merry Christmas”) e ringraziare medici e infermieri per il loro lavoro. Le foto lo mostrano mentre abbraccia bambini e fa foto con loro, e piaceranno molto ai nostalgici dell’ex presidente.

Thank you @BarackObama for making our patients’ day so much brighter. Your surprise warmed our hallways and put smiles on everyone’s faces! Our patients loved your company…and your gifts! https://t.co/bswxSrA4sQ ❤️ #HolidaysAtChildrens #ObamaAndKids pic.twitter.com/qii53UbSRS

— Children's National 🏥 (@childrenshealth) December 19, 2018