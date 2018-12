Le partite della 15ª giornata di Serie A

La quindicesima giornata del campionato di Serie A è iniziata venerdì sera con il “derby d’Italia” vinto 1-0 dalla Juventus. Negli anticipi del sabato il Napoli ha battuto in casa il Frosinone, la Roma ha pareggiato 2-2 a Cagliari e la Lazio ha pareggiato con lo stesso risultato in casa contro la Sampdoria. Domenica sono previste sei partite: la prima, Sassuolo-Fiorentina, è finita 3 a 3. L’ultima sarà Milan-Torino delle 20.30. La quindicesima giornata di campionato terminerà con il posticipo di domenica sera, visto che non sono previste partite il lunedì.

Venerdì

20.30

Juventus – Inter 1-0

Sabato

15.00

Napoli – Frosinone 4-0

18.00

Cagliari – Roma 2-2

20.30

Lazio – Sampdoria 2-2

Domenica

12.30

Sassuolo – Fiorentina 3-3

15.00

Empoli – Bologna [Dazn]

Parma – Chievo Verona [Sky]

Udinese – Atalanta [Sky]

18.00

Genoa – Spal [Sky]

20.30

Milan – Torino [Sky]

La classifica della Serie A dopo quattordici giornate:

1) Juventus 43*

2) Napoli 35*

3) Inter 29*

4) Milan 25

————————————

5) Lazio 25*

6) Torino 21

7) Roma 21*

————————————

8) Sassuolo 21*

9) Parma 20

10) Sampdoria 19*

11) Fiorentina 19*

12) Atalanta 18

13) Cagliari 17*

14) Genoa 15

15) Spal 14

16) Empoli 13

17) Udinese 13

————————————

18) Bologna 11

19) Frosinone 8*

20) Chievo Verona 2**

* Una partita in più

** Penalizzazione (-3)