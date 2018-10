Le previsioni di domani, martedì 30 ottobre, dicono ancora brutto tempo in tutta Italia, con piogge in tutto il Nord – intense soprattutto in Liguria, alto Piemonte e Friuli Venezia Giulia – che diminuiranno verso sera a partire dalle regioni occidentali. Sarà nuvoloso o pioverà anche in Sardegna e nelle regioni tirreniche, e ci saranno temporali nelle zone appenniniche e in Toscana, mentre nel resto del Centro Italia il cielo sarà soprattutto coperto; anche qui la situazione migliorerà, con schiarite, dal tardo pomeriggio. Al Sud ci saranno annuvolamenti in Puglia e in Campania, dove resteranno addensati in alcune zone fino a sera, ma bel tempo nelle altre regioni. Pioggia o no (petricore o no), le temperature si abbasseranno un po’ ovunque: copritevi, ma anche no.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.