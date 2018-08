Cosa c’è stasera in tv

Se siete appassionati dei film di mafia di Martin Scorsese, questa sera c’è Casinò, con Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci, tra gli altri. Se avete voglia di western, ne trovate uno su Rete 4: con Donald Sutherland, suo figlio Kiefer e Demi Moore. È la storia di un pistolero con un passato ingombrante e una donna di cui è perdutamente innamorato. Ma di film ce ne sono tanti altri, questa sera in tv: c’è Dragonfly, con Kevin Costner, Professore per amore con Huge Grant, Catwoman con Halle Berry, X Files: voglio crederci, con Mulder e Scully e La fine del mondo: un film comico britannico del 2013 che fa onorevolmente il suo sporco lavoro di film comico.

Rai 1



21.25 – Professore per amore

Film del 2014 di Marc Lawrence, con Hugh Grant e Marisa Tomei. Parla di uno sceneggiatore che ha avuto molto successo, ma che da qualche anno ha difficoltà a lavorare. Inizia quindi a insegnare in un’università, controvoglia: seleziona allora soltanto ragazze attraenti per la sua classe, e si innamora di una di loro.



Rai 2



21.25 – Squadra speciale Cobra 11

Quinto, sesto e settimo episodio della ventiduesima stagione della serie tv tedesca che parla di una squadra della polizia autostradale composta principalmente da due poliziotti: uno è lo stesso da 21 stagioni, l’altro è cambiato molte volte. Dall’immagine sembra che puntino le pistole guardando esattamente dalla parte opposta rispetto a quella verso cui puntano le pistole, ma probabilmente non è così.

Continuano le avventure della Squadra Speciale #Cobra11 🚔

Stasera in prima visione assoluta un doppio, imperdibile appuntamento 🚨 pic.twitter.com/EMN1eYpE15 — Rai2 (@RaiDue) August 20, 2018



Rai 3



21.25 – Il segno della libellula – Dragonfly

Film del 2002 diretto da Tom Shadyac con Kevin Costner. Parla di un uomo che si convince che sua moglie – morta in un incidente stradale – voglia mettersi in contatto con lui.



Rete 4

21.27 – Forsaken – Il fuoco della giustizia

Western del 2015 con Donald Sutherland, Kiefer Sutherland e Demi Moore. Racconta la storia di un pistolero che vorrebbe smettere ma poi dei cattivi lo costringono a continuare.

Canale 5



21.27 – Il commissario Claudius Zorn

Seconda delle quattro puntate di una miniserie tedesca dedicata a un commissario tedesco, protagonista anche dei romanzi di Stephan Ludwig.



Italia 1



21.25 – Catwoman

Film del 2004 con Halle Berry, Sharon Stone e Benjamin Bratt. Berry interpreta Catwoman, una giovane donna che riscopre la sua doppia natura umana e felina proprio quando si trova in mezzo a una grossa cospirazione criminale.



La7



21.15 – I Kennedy

Prime due puntate della miniserie statunitense del 2011 sulla storia della famiglia Kennedy: Greg Kinnear interpreta John F. Kennedy e nel ruolo di Jaqueline Kennedy c’è Katie Holmes.

TV8



21.25 – Casinò

Film del 1995 diretto da Martin Scorsese, con Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci, tratto da un romanzo di Nicholas Pileggi a sua volta ispirato a una storia vera. Racconta del direttore di un casinò di Las Vegas, legato alla mafia di Kansas City, e dei grossi guai in cui si mette dopo essersi innamorato di una prostituta e avere fatto con lei un figlio.

Rai 4

21.14 – X Files: voglio crederci

Film del 20o8 ispirato dalla serie tv X Files, con i due protagonisti – Mulder e Scully – interpretati dagli stessi attori della serie: David Duchovny e Gillian Anderson. Il film si ricollega con la storia raccontata dalla serie tra le nona e la decima stagione.

Rai Movie

21.10 – La battaglia di Alamo

Western del 1960 prodotto, diretto e interpretato da John Wayne. È una ricostruzione romanzata dell’omonima battaglia tra le forze messicane e texane durante la rivoluzione texana, che viene ricordata come l’equivalente americano della resistenza degli spartani alle Termopili. Il 23 febbraio del 1836, in quello che oggi è lo stato del Texas, l’esercito del Messico circondò la missione di Alamo, un complesso protetto da mura e difeso da un gruppo di patrioti texani, avventurieri americani e proprietari terrieri messicani. Due settimane dopo, con un assalto all’alba, i messicani conquistarono la missione uccidendo tutti i difensori.



Iris



21.00 – La fine del mondo

Film comico britannico del 2013 su un gruppo di amici che si rivedono per una sera di bevute ma finiscono con lo scoprire che tutti gli abitanti del loro paese sono stati sostituiti da robot.



Sky



Sky Cinema Uno

21.15 – Il tuttofare

Sky Cinema Family

21.15 – Real steel

Sky Cinema Cult

21.15 – Il lato positivo