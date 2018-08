La lettera di papa Francesco contro gli abusi sessuali compiuti da uomini di chiesa

Papa Francesco ha diffuso una lettera indirizzata a tutti i cattolici del mondo per condannare gli abusi sessuali commessi su minori da «chierici e persone consacrate». La lettera – chiamata «Lettera del Santo Padre Francesco al Popolo di Dio» – è stata pubblicata pochi giorni dopo la diffusione del rapporto di un gran giurì in Pennsylvania, Stati Uniti, nel quale si accusava la Chiesa cattolica di avere insabbiato abusi sessuali commessi da più di trecento preti nel corso di 70 anni. Nelle prime righe della lettera, papa Francesco scrive:

«Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò urge ribadire ancora una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità»