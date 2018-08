La nave militare italiana Diciotti, da diversi giorni bloccata al largo di Lampedusa con a bordo 171 migranti, attraccherà a Catania, in Sicilia. L’annuncio è stato dato su Twitter dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, dopo ore di grande incertezza.

La nave #Diciotti attraccherà a Catania. I valorosi uomini della @guardiacostiera hanno compiuto il proprio dovere salvando vite umane ad appena 17 miglia da Lampedusa. Ora l'Europa faccia in fretta la propria parte. — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) August 20, 2018

Da questa mattina la Diciotti si stava dirigendo verso le coste italiane, ma non si sapeva né se avesse ricevuto l’autorizzazione del governo italiano ad attraccare né eventualmente il porto di attracco. La situazione era molto tesa a causa soprattutto delle dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che domenica aveva escluso che la nave potesse ormeggiare in Italia senza che prima altri paesi europei si fossero impegnati ad accogliere parte dei migranti a bordo della Diciotti. Salvini aveva anche minacciato che in caso di mancato accordo avrebbe rimandato i migranti in Libia.

La Commissione europea ha fatto sapere che sono in corso colloqui tra paesi europei per un accordo che riguardi l’accoglienza dei migranti a bordo della Diciotti, ma finora non è stato fatto alcun annuncio. È inoltre di lunedì mattina la notizia che la procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta «volta a conoscere il tentativo di ingresso di 190 immigrati extracomunitari avvenuto al largo dell’isola di Lampedusa, tratti in salvo dalla motonave “Diciotti” e ad oggi ancora ospitati sulla medesima motonave della Guardia Costiera». La procura ha detto di avere affidato l’indagine alla Capitaneria di porto di Porto Empedocle e alla Squadra mobile di Agrigento: l’obiettivo è quello di individuare «scafisti e soggetti dediti al favoreggiamento della immigrazione clandestina» e «conoscere le condizioni dei 177 migranti superstiti a bordo dell’unità navale militare».

Sulla Diciotti si trovano i migranti che nella notte prima di Ferragosto erano arrivati a bordo di un barcone vicino alla costa di Malta, ma che il governo maltese aveva scelto di non soccorrere. Il barcone aveva quindi lasciato la zona SAR maltese (acronimo di search and rescue, “ricerca e salvataggio”) ed era arrivata vicino alle coste italiane, dove era intervenuta la Diciotti. Il caso aveva provocato uno scontro piuttosto duro tra Italia e Malta e una situazione molto tesa tra governo italiano e Guardia costiera.