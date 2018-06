Maturità 2018, le tracce della prima prova

È iniziata oggi la maturità, l’esame di stato per l’ultimo anno di superiori, che riguarderà quest’anno circa mezzo milione di studenti. La prima prova – uguale per tutti i tipi di scuola – è cominciata alle 8.30 e durerà non più di sei ore. Gli studenti dovranno scrivere un testo scegliendo fra quattro categorie di tracce: analisi del testo – solitamente di un autore studiato nell’ultimo anno – saggio breve, tema storico e di ordine generale. Qui trovate gli autori usciti nella traccia di analisi del testo negli ultimi anni. Il Post seguirà la mattinata con un liveblog, pubblicando le tracce e le altre notizie man mano che arriveranno.

Se arrivate da dispositivo mobile, cliccate qui.