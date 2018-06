Questa foto è stata scattata tre anni fa, non “stamattina alle 9”

Per via di chi pubblica e rilancia cose false per promuovere online l’odio e il razzismo, da alcune ore ha ripreso a circolare sui social network una vecchia foto, scattata nel giugno 2015, in cui si vedono alcuni migranti dormire nel mezzanino della stazione centrale di Milano, il piano a metà tra l’ingresso principale della stazione (quello di piazza Duca D’Aosta) e il piano rialzato da cui partono i treni. La foto viene accompagnata da didascalie che la descrivono come attuale e recente, prendendola a emblema di una situazione di questi giorni se non addirittura di “stamattina”. È falso.

In realtà la foto è di tre anni fa, e non è comunque la prima volta che riprende a girare: successe già un anno fa, sempre a giugno. Tra l’altro anche la foto di tre anni fa mostrava la conseguenza di una questione che con i migranti in realtà non aveva molto a che fare.

Stazione Milano stamattina alle 9. Secondo la giunta Sala PD il problema "invasione" nn esiste, l'assessore milanes alle politiche sociali, P.F.Majorino, in TV ha confermato che lui, in Stazione Centrale, si sente come a casa sua e ci passa con tranquillità. O mente è 1'imbecille pic.twitter.com/dju3b9wrMw — carlotta (@sarabattaglia_7) June 18, 2018

La foto fu pubblicata da Repubblica in una galleria fotografica all’interno di un articolo messo online il 12 giugno 2015.

In quel periodo il numero di migranti nella stazione centrale di Milano aumentò perché era in corso il G7 in Germania e quindi l’accordo di Schengen, quello sulla libera circolazione delle persone in molti stati europei, fu temporaneamente e parzialmente sospeso per evitare che manifestanti e contestatori potessero arrivarci. I migranti, molti dei quali in possesso di un regolare biglietto per superare il confine, furono quindi costretti ad attendere più giorni del solito per poter raggiungere altre nazioni europee in cui volevano andare.

Su Twitter la questione è stata direttamente commentata anche da Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali allora (nella giunta guidata da Giuliano Pisapia) e ora (nella giunta guidata da Giuseppe Sala).

La foto è di tre anni fa.

