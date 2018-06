Il CEO di Audi, Rupert Stadler, è stato arrestato in Germania nell’ambito delle indagini sul “dieselgate”

Il CEO dell’azienda automobilistica Audi, Rupert Stadler, è stato arrestato lunedì per frode su iniziativa della procura di Monaco, in Germania. Volkswagen – società che detiene la proprietà di Audi – ha confermato la notizia, ma non ha fornito molti altri dettagli. Stadler è sotto indagine per il cosiddetto “dieselgate”, la modifica ai motori diesel per farli risultare più ecologici di quanto in realtà fossero. L’arresto è stato disposto per evitare che Stadler possa occultare prove utili all’inchiesta. Audi è accusata di avere venduto almeno 210mila automobili diesel, in Europa e Stati Uniti a partire dal 2009, con il software che modificava i dati sulle emissioni. Non è ancora chiaro quando e a che condizioni Stadler potrà essere rilasciato.