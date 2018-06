Le previsioni del tempo per domani, lunedì 18 giugno

Le previsioni per domani dicono che il tempo sarà “sereno-variabile”, per usare un cliché da meteorologi della tv. Al Nord ci saranno nuvole fin dal mattino, soprattutto sulle aree alpine, con possibilità di piogge e temporali: nel pomeriggio la situazione dovrebbe migliorare. Anche al Centro ci sarà una “nuvolosità diffusa” – altra espressione che avete già nell’orecchio – già a inizio giornata, in particolare sul versante tirrenico, mentre saranno possibili piogge sulle aree interne di Abruzzo, Marche e Lazio. Al Sud invece sono previste abbondanti piogge su Sicilia tirrenica e nella Calabria meridionale, dal mattino fino al tardo pomeriggio.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.