Oggi c’è la MotoGP in Catalogna

Il Gran Premio di MotoGP di Catalogna, il settimo del Motomondiale, si corre dalle 14 sul circuito di Catalogna, vicino a Montmeló, venti chilometri a nord-est di Barcellona. È importante perché dopo la caduta dello spagnolo Marc Marquez nel Gran Premio del Mugello, corso due settimane fa, la classifica si è un po’ accorciata: Marquez, che è anche campione in carica del Motomondiale, è sempre primo con 95 punti, ma Valentino Rossi, Maverick Vinales e Andrea Dovizioso si sono avvicinati: ora hanno rispettivamente 72, 67 e 66 punti.

In pole position non ci sarà però nessuno di loro: dalla prima posizione partirà infatti il pilota Ducati Jorge Lorenzo, che nelle ultime settimane ha vinto il Gran Premio del Mugello e poi ha firmato un contratto per il prossimo anno con la Honda. Dietro a Lorenzo partiranno Marquez, Dovizioso e Vinales; Rossi partirà invece dalla settima posizione. La cosa più notevole vista durante le prove è stata fatta da Marquez, che stava per cadere ma è riuscito a restare in sella nonostante un chiaro contatto con l’asfalto.

We've seen plenty of @marcmarquez93 saves over the years, but this one might be the best yet! 😱

How does he do it?!#CatalanGP pic.twitter.com/KnRLaIJYvy

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 16, 2018