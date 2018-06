Numeri e aneddoti sui Mondiali 2018

I calciatori convocati per i Mondiali 2018 sono 736, divisi fra le trentadue nazionali partecipanti. I 736 calciatori presenti in Russia provengono da 310 diversi club professionistici. Il Manchester City è il club più rappresentato, con 16 giocatori fra Argentina, Belgio, Francia, Inghilterra, Brasile, Germania e Portogallo, quasi tutti titolari. Dopo il Manchester City ci sono il Real Madrid, con 15 giocatori, e il Barcellona, con uno in meno. Il Barcellona è anche l’unica squadra ad aver almeno un giocatore in ciascuno degli otto gruppi della fase a gironi. La squadra italiana più rappresentata è invece la Juventus, con 10 giocatori (sarebbero 11 con Stephan Lichtsteiner, che però è andato all’Arsenal).

Potremmo andare avanti per ore. Ve lo risparmiamo: abbiamo raccolto qui i dati e gli aneddoti più interessanti che abbiamo trovato, da rivendervi davanti a una birra.

📅 Il calendario

🇷🇺 La fase a gironi

🏆 Le 7 favorite

👕 Le maglie

🥇 L’albo d’oro dei Mondiali