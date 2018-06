Jorge Lorenzo ha vinto il Gran Premio di MotoGP di Catalogna

Jorge Lorenzo, pilota spagnolo della Ducati, ha vinto il Gran Premio di MotoGP di Catalogna: il settimo del Motomondiale, che si corre sul circuito di Catalogna, vicino a Montmeló, venti chilometri a nord-est di Barcellona. Lorenzo era partito in pole position ed è stato in testa tutto il Gran Premio. Dietro di lui è arrivato Marc Marquez, spagnolo della Honda, che continua così a essere primo nel Mondiale. Valentino Rossi è arrivato al terzo posto, alcuni secondi dopo i primi due. Lorenzo aveva vinto anche il Gran Premio del Mugello, due settimane fa, e alcuni giorni fa ha firmato un contratto per il prossimo anno con la Honda.

Nella classifica del Mondiale Marquez è primo con 115 punti e al secondo posto c’è Rossi, che ne ha 88. L’ordine di arrivo completo è qui.

Andrea Dovizioso, pilota italiano della Ducati, è caduto a 13 giri dalla fine. Il prossimo Gran Premio si correrà l’1 luglio ad Assen, in Olanda.