Cosa c’è stasera in tv

Come ogni martedì sera, la programmazione televisiva non offre moltissimo. Gli appassionati di politica troveranno Dimartedì e cartabianca, quelli che gradiscono avere una colonna sonora mentre fanno altro possono tenere in sottofondo i Wind Music Awards, trasmessi da Rai 1. Altrove c’è qualche film discreto, come il reboot di Hulk con Edward Norton, School of Rock e il primo film della saga di Kingsman.

Rai Uno

20.30 – Wind Music Awards: seconda delle due serate condotte da Carlo Conti all’Arena di Verona per l’assegnazione di premi per la musica italiana (la prima serata è andata in onda la scorsa settimana). Saranno premiati gli artisti che hanno venduto più dischi e sarà dato un premio speciale per la migliore esibizione dal vivo. Suoneranno, fra gli altri: Fabri Fibra, i Thegiornalisti, Francesco Gabbani, Elisa, J-Ax & Fedez, e Fiorella Mannoia. La scaletta integrale la trovate qui.

Rai Due

21.20 – Vita, cuore, battito: film del 2016 con protagonista il duo comico degli Arteteca, noti per la trasmissione tv Made in Sud. Parla di una coppia di napoletani un po’ spiantati che spendono buona parte di una vincita al Lotto per girare la Spagna.

Rai Tre

21.15 – cartabianca: il consueto talk show di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. Tra gli ospiti c’è Gianluigi Paragone, che prima aveva la sua, di trasmissione. Ora no, ha cambiato professione. È parlamentare del Movimento 5 Stelle.

Rete 4

21.25 – Delitto nel vigneto: film tv francese del 2017 incentrato sull’omicidio di Ronald, proprietario di una rinomata cantina di vini.

Questa sera ci sarà un appuntamento imperdibile su #Rete4.

Alle 21.30 arriva, in prima tv, il film #DelittoNelVigneto 🎬 pic.twitter.com/Q6eZNvjNf6 — Rete 4 (@rete4) June 12, 2018

Canale 5

21.26 – L’amore è eterno finché dura: è una commedia italiana di e con Carlo Verdone, uscita nel 2004. Verdone interpreta un ottico cinquantenne che cerca di rifarsi una vita dopo essere stato lasciato dalla moglie, passando attraverso varie relazioni.

Italia 1

21.22 – L’incredibile Hulk: è il secondo film sul supereroe verde uscito nel giro di cinque anni. Il primo aveva come protagonista Eric Bana e risale al 2003; non ottenne il successo sperato e nel 2008 venne sostanzialmente rifatto cambiando un po’ tutto, compreso il protagonista (che diventò Edward Norton). Il secondo film ottenne recensioni discrete.

La7

21.10 – Dimartedì: il solito talk show settimanale di Giovanni Floris. Fra le altre cose si parlerà di tasse e immigrazione.

L'immigrazione, le prossime mosse del Governo Conte, i rapporti con l'Europa, gli equilibri tra M5S e Lega. Di tutto questo, ma anche di fisco, consumi, costume e società si occuperà #diMartedì, domani 12 giugno, dalle 21.10 su @La7tv. Streaming al link https://t.co/OLadJtMHBq — diMartedì (@diMartedi) June 11, 2018

TV8

21.30 – Red eye: è un thriller con Rachel McAdams e Cillian Murphy (quello di Peaky Blinders). Murphy interpreta un killer che deve uccidere un potente uomo d’affari, McAdams la sua vicina di posto in aereo che viene costretta a partecipare.

Rai 4

21.17 – Kingsman: Secret Service: commedia di azione tratta dall’omonimo fumetto di Mark Millar e Dave Gibbons. È un film sulle spie, ma fa anche ridere: ci sono Colin Firth, Mark Hamill, Samuel L. Jackson e Michael Caine. Quando uscì nei cinema, nel 2014, piacque abbastanza: l’anno scorso ne è uscito un sequel, Il cerchio d’oro.

Paramount Channel

21.10 – School of Rock: è un film a metà fra la commedia e il musical con protagonista Jack Black, un chitarrista rock di scarso successo che per qualche settimana si finge un insegnante di musica a mette insieme una rock band fatta di ragazzini. La colonna sonora include canzoni di Led Zeppelin, AC/DC e Black Keys.

Sky

Sky Cinema HD, 21.15: Il colore nascosto delle cose

Sky Cinema Comedy, 21: Quel bravo ragazzo

Sky Cinema Classics, 21: I duellanti

Oppure