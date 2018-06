Dalla prossima stagione l’attuale allenatore della Spagna, Julen Lopetegui, allenerà il Real Madrid

Il Real Madrid ha comunicato che il suo nuovo allenatore sarà lo spagnolo Julen Lopetegui, attuale allenatore della nazionale spagnola in procinto di partecipare ai Mondiali in Russia. Lopetegui sostituirà Zinedine Zidane, che ha lasciato la squadra il 31 maggio, e assumerà l’incarico al termine dei Mondiali, la cui finale è in programma il 15 luglio. Lascerà quindi la Spagna dopo soli due anni di incarico e un solo torneo disputato. Prima di diventare allenatore, Lopetegui ha giocato come portiere sia per il Real Madrid che per il Barcellona. Si ritirò nel 2002 e negli ultimi anni ha allenato le nazionali giovanili della Spagna, la squadra riserve del Real Madrid — il Castilla — e il Porto, nel campionato portoghese.