Centinaia di migranti soccorsi nel Mediterraneo

Nella notte tra sabato e domenica oltre 600 migranti sono stati soccorsi nel mar Mediterraneo in sei diverse operazioni di soccorso compiute dalle navi della Marina italiana, della Guardia Costiera e dalla Aquarius della ong SOS Mediterranée. I migranti sono in tutto 629, tra cui 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte. In questo momento la Aquarius li sta trasportando verso l’Italia, ma domenica pomeriggio il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha chiesto a Malta di accoglierli, minacciando di chiudere i porti italiani. La nave, in sostanza, non potrà attraccare in Italia, per come stanno le cose.

La decisione di Salvini, che non ha precedenti, è arrivata in un weekend di grandi sbarchi di migranti ed è lo sviluppo di un caso diplomatico cominciato ieri, che aveva coinvolto Italia e Malta per il mancato soccorso della seconda a una nave carica di migranti, poi sbarcata in Italia. Gli oltre 600 migranti dell’Aquarius si aggiungono ai 232 sbarcati ieri nel porto di Reggio Calabria, soccorsi dalla nave della ong Sea Watch, e ad altri 220 circa sbarcati a Pozzello.

BREAKING: After an extremely busy night on the Central #Mediterranean, the #Aquarius now has 629 people on board – including 123 unaccompanied minors, 11 children & 7 pregnant women – from six different operations. The #Aquarius is now heading North to a port of safety. pic.twitter.com/2pzZiGkx1E — MSF Sea (@MSF_Sea) June 10, 2018

I migranti soccorsi questa notte dalla Aquarius erano 229, e viaggiavano su due gommoni, uno dei quali si è ribaltato facendo finire in acqua 40 persone. Dopo essere riusciti a metterle in salvo, gli operatori di SOS Mediterranée hanno accolto sulla nave i 400 migranti soccorsi in precedenza dalla Marina e dalla Guardia costiera.

Sabato, la ong Sea Watch aveva fatto sbarcare a Reggio Calabria 232 migranti che erano stati soccorsi dalla stessa ong e da una nave mercantile nella giornata di mercoledì, e che sono rimasti per giorni a bordo della nave in attesa dell’autorizzazione a sbarcare. Sempre mercoledì, la nave Seefuchs, per conto dell’ong tedesca Sea Eye, aveva soccorso 119 migranti. A causa delle cattive condizioni meteo non era riuscita a trasferire le persone salvate alla nave Sea Watch 3, più grande e stabile. Ha potuto farle sbarcare soltanto sabato nel porto di Pozzallo, dove nello stesso giorno sono arrivati altri 109 migranti a bordo di una nave della Guardia costiera.

Intorno all’operazione della nave Seefuchs era però nato un caso diplomatico tra Italia e Malta. Il governo italiano e la ong Sea Watch, che ha assistito Sea Eye, avevano accusato Malta di non aver prestato soccorso alla nave nonostante le richieste di aiuto, arrivate per via delle onde alte due metri causate dal maltempo. Il comandante della Seefuchs, dopo lo sbarco, è stato ascoltato dalla polizia, che sta cercando di ricostruire esattamente come siano andate le cose per verificare le effettive responsabilità del governo maltese.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, per il quale quelli di ieri sono stati i primi sbarchi da quando ricopre l’incarico, aveva detto: «Il buon Dio ha messo Malta più vicino della Sicilia alla Libia. Non è possibile che risponda “no” a qualsiasi richiesta di intervento». Aveva però poi accusato anche la ong Sea Eye, dicendo: «Stiamo assistendo alla presa in giro per i cittadini di una ong tedesca con bandiera olandese che passa davanti a Malta, saluta e arriva in Italia. Alcune fanno volontariato, altre fanno affari».

Four boats with hundreds of people are in distress right now with no NGO-assets out there to help them. Because we were held back in port for 12h, we are far away. That behaviour towards us endangers people's lives out there.

Photo: @ErikMarquardt pic.twitter.com/cb1Gby4vlI — Sea-Watch (@seawatchcrew) June 10, 2018

In tutto, quindi, questo weekend sono arrivati in Italia circa 1.100 migranti, soccorsi in diverse operazioni nell’arco di più giorni: sono numeri che non si vedevano da mesi. Secondo Repubblica, c’entra il fatto che le navi della Guardia costiera libica (che non è esattamente una guardia costiera) non hanno pattugliato come al solito le proprie acque territoriali per intercettare le barche che dalla Libia portano i migranti verso l’Italia. Ne hanno fermata soltanto una, con 150 persone a bordo.

Un altro caso è nato intorno a una nave della ong Sea Watch nel porto di Reggio Calabria, dove sabato aveva fatto sbarcare i 232 migranti. La ong ha scritto su Twitter che la nave è stata trattenuta «senza chiare motivazioni» per 12 ore nel porto, nonostante le richieste di aiuto di quattro barche in difficoltà. La ong ha denunciato l’episodio su Twitter, scrivendo che sta provando a raggiungere le barche.