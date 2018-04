Cos’è “Ritratto”, la nuova funzione delle Storie di Instagram

Instagram, la popolare app per condividere foto e video, ha aggiunto una nuova modalità alle sue Storie: si chiama Ritratto e permette di fare foto ai volti delle persone (o a se stessi) in modo tale che i volti risultino a fuoco e lo sfondo sfumato. È una modalità simile a quella già presente nelle fotocamere degli iPhone e di alcuni altri recenti smartphone che usano il sistema Android. La funzione Ritratto (che in inglese si chiama “Focus”) si può attivare solo nelle Storie e sta tra quella Superzoom (che fa quei rumori strani) e quella Rewind (che riproduce all’indietro i video registrati).

La funzione Ritratto sfrutta l’effetto noto come Bokeh, un termine di origine giapponese che significa sfocatura: può essere usata anche con più di un soggetto e anche durante la registrazioni di video. La versione di Instagram contenente l’aggiornamento necessario è la 39.0.