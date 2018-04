L’incidente aereo in Algeria

Un aereo militare con decine di persone a bordo si è schiantato poco dopo il decollo dalla base aerea di Boufarik, in Algeria. Il ministero della difesa ha detto che sono morte 257 persone e che un certo numero di superstiti si trova al momento in ospedale. Non è chiaro quante persone ci fossero a bordo dell’aereo al momento dell’incidente, di cui non si conoscono ancora le cause.

WATCH: 'Around 105 people killed' as #Algerian military plane crashes near capital https://t.co/heIKhPzcNp pic.twitter.com/CcWXxzCdW6 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 11, 2018

L’aereo, un Ilyushin Il-78 di fabbricazione russa, trasportava soprattutto personale militare. Nell’incidente sono morti anche dieci membri dell’equipaggio e alcune persone descritte come “familiari” dei militari. Il ministero della Difesa ha detto che a bordo dell’aereo c’erano anche 26 membri del POLISARIO, una milizia appoggiata dall’Algeria che da anni rivendica l’indipendenza del Sahara occidentale, una regione contesa nel sud del Marocco.

La base di Boufarik da cui è partito l’aereo si trova poco lontano da Algeri, la capitale del paese. L’aereo era diretto nella città di Tindouf, al confine con il Marocco, vicino alla regione contesa del Sahara occidentale.