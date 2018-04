Venezia e non solo, nelle foto di Fulvio Roiter

Fino al prossimo 26 agosto, alla Casa dei Tre Oci della Giudecca, a Venezia, sarà possibile visitare una mostra su Fulvio Roiter, famoso fotografo veneziano morto il 18 aprile del 2016 a 89 anni. La mostra – intitolata Fulvio Roiter. Fotografie 1948/2007 – ne ripercorre il lavoro attraverso nove sezioni in cui sono esposte circa duecento immagini, insieme a video, libri e commenti di critici ed esperti che hanno parlato delle sue fotografie, come Andrea Zanzotto, Italo Zannier, Alberto Moravia e Enzo Biagi.

Roiter nacque a Meolo, comune in provincia di Venezia, l’1 novembre del 1926. Si diplomò come perito chimico e si dedicò alla fotografia dal 1947, rendendola il suo lavoro dal 1953. Divenne famoso soprattutto per i ritratti ai paesaggi italiani, e in particolare a quelli scattati a Venezia — città in cui visse e dove morì — e alla laguna veneta. Nel 1956 vinse l’importante premio Nadar – assegnato a libri fotografici pubblicati in Francia – con il libro Umbria. Terra di San Francesco (Ombrie. Terre de Saint-François). Il lavoro per cui è più conosciuto è però Essere Venezia, pubblicato nel 1977. Nella mostra in corso alla Giudecca c’è spazio anche per i suoi viaggi, che lo hanno portato a fotografare in varie regioni d’Italia, oltre che in Spagna, Stati Uniti, Belgio, Portogallo e Brasile.