Cosa c’è stasera in tv

Stasera in tv c’è un po’ di tutto: la fiction sentimentale Rai con Questo nostro amore 80, il talk show politico con #cartabianca e Dimartedì, la docu-serie crime con uno speciale sugli omicidi di Erba e il calcio con la Roma impegnata in una partita quasi impossibile da vincere.

C’è anche qualche film, naturalmente, ma in questo caso la scelta non è molta: ci sono due commedie degli anni Novanta (una con Eddie Murphy e una con Schwarzenegger), un road movie italiano con Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini e Ricky Memphis, e un film su quelle che per la Chiesa cattolica sono apparizioni di Maria di Nazareth a Lourdes.

Rai Uno

21.25 – Questo nostro amore 80

La fiction con Anna Valle e Neri Marcorè che parla di due famiglie a Torino tra gli anni Sessanta e Ottanta (in questa stagione, la terza, siamo negli anni Ottanta). Verrà trasmesso il terzo episodio, in prima visione.

Per voi, il bacio del buon giorno 😍#QuestoNostroAmore80 questa sera alle 21.25 su Rai1. ❤️ #QNA80 Aurora Ruffino #DarioAita pic.twitter.com/0FhFYANefS — QNA – La serie (@Questonsamore80) April 10, 2018

Rai Due

21.20 – Hawaii Five-0

Due puntate della settima stagione della serie tv che racconta le vicende di una squadra investigativa speciale alle Hawaii. Stasera andranno in onda “Il contratto” e “Memorie dal passato”.

Dalle 21.20 serata @HawaiiFive0CBS con gli episodi "Il contratto" e a seguire "Memorie dal passato" pic.twitter.com/LsmPrqZDV6 — Rai2 (@RaiDue) April 10, 2018

Rai Tre

21.15 – #cartabianca

Nuova puntata del talk show di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer. Si parlerà del tema di attualità più dibattuto in queste settimane, la formazione del nuovo governo. A proposito, si ricomincia: giovedì e venerdì ci sarà il secondo giro di consultazioni tra i partiti e il presidente della Repubblica. Non ci sono molti motivi per credere che andrà meglio del precedente.

Rete 4

21.15 – Bernadette. Miracolo a Lourdes

Film francese del 2011 che ha per protagonista la pastorella Bernadette Soubirous. Nella seconda metà dell’Ottocento, Soubirous fu al centro di uno dei casi più famosi di “apparizioni mariane”, cioè presunte manifestazioni di Maria di Nazareth sulla Terra. Il promo di Rete 4 dice che il film racconta «la storia vera»; dai trailer sembra che la trama aderisca alla versione della Chiesa cattolica.

Canale 5

20.40 – Roma-Barcellona

È una delle partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il Barcellona ha tutti i favori dei pronostici, a maggior ragione dopo la vittoria per 4-1 all’andata; la Roma proverà a recuperare in uno stadio Olimpico tutto esaurito.

Italia 1

21.25 – Il principe cerca moglie

È una commedia del 1998 di John Landis in cui Eddie Murphy è un principe e deve cercare moglie. La tradizione vuole che per il principe sia tempo di matrimonio, e che debba sposare una donna scelta dai genitori tra i sudditi. Il personaggio di Murphy, però, vorrebbe sposarsi per vero amore: quindi scappa a New York dove nessuno sa chi sia, e si finge uno studente universitario.

La7

21:10 – Dimartedì

Il talk show politico condotto da Giovanni Floris, che ci ricorda che giorno della settimana è.

Tra gli ospiti a #dimartedì il filosofo e scrittore Giacomo #Marramao e l'avvocato Aduc Emmanuela #Bertucci

Appuntamento domani, 10 aprile, dalle 21.10 su @La7tv e in streaming https://t.co/OLadJtMHBq pic.twitter.com/Q1UlKRWYfR — diMartedì (@diMartedi) April 9, 2018

Tv8

21.25 – Premonition

È un film drammatico del 2007 con Sandra Bullock e Julian McMahon. Una donna con due bambine riceve una visita dallo sceriffo, che la informa della morte del marito. Quando si sveglia il giorno dopo, la donna trova il marito ancora vivo, a casa. Seguono altri eventi strani e inquietanti, che il giorno successivo sembrano non essere mai successi.

NOVE

21.25 – Tutta la verità

È una docu-serie che dedicherà due puntate alla ricostruzione di due casi giudiziari molto famosi in Italia e molto seguiti dai media italiani: stasera verrà trasmesso il primo speciale sulla “strage di Erba”, mentre nel secondo si parlerà del “delitto di Avetrana”.

Rai Quattro

21.05 – Last Action Hero. L’ultimo grande eroe

Commedia fantastica del 1993 con Arnold Schwarzenegger. Un ragazzino di 12 anni è molto appassionato di una saga d’azione che ha per protagonista Schwarzenegger e, grazie a un biglietto del cinema incantato, un giorno si ritrova dentro a uno dei suoi film.

Rai Movie

21.10 – Mai Stati Uniti

Commedia italiana del 2o13 di Carlo Vanzina e con Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini e Ricky Memphis. Cinque persone che non si sono mai viste prima scoprono di essere fratelli; per ottenere l’eredità del padre defunto devono spargere le sue ceneri in Arizona. Le gag girano intorno al fatto che i personaggi non sanno l’inglese.

Sky Cinema Comedy

21.00 – Ace Ventura. L’acchiappanimali

Sky Cinema Cult

21.00 – Wall Street. Il denaro non dorme mai

Sky Primafila 1 HD

21.00 – Assassinio sull’Orient Express

