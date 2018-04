Le strade chiuse e le deviazioni dei mezzi pubblici per la maratona di Roma

A Roma si sta correndo la 24esima maratona cittadina, che si tiene ogni anno dal 1995: da sabato sera (e per tutta la giornata di oggi) ci sono diverse strade e piazze chiuse, molte delle quali nel centro storico, per consentire il passaggio degli atleti. Ci sono anche modifiche nella circolazione della metropolitana e deviazioni e sospensioni in quella dei mezzi di superficie (autobus e tram). La maratona è iniziata intorno alle 8:30 di stamattina, e il tempo limite per chiudere la gara è di 7 ore e 30 minuti. Qui potete trovare il PDF con il percorso, strada per strada.

Le strade chiuse e le modifiche alla circolazione

Per oggi è sospesa la circolazione dei tram e dei bus delle linee 2, 40, 53, 64, 70, 280 e 628; altre nove linee sono deviate e 47 sono limitate, mentre la fermata della metro Colosseo resta chiusa. Qui potete controllare per esteso tutte le deviazioni dei mezzi pubblici.

Linee bus/tram deviate/limitate: H-3-8-19-23-32-34-44-46-49-51-52-60-62-63-69-71-75-80-81-83-85-87-89-115-118-128-130-160-170-180-190-200-201-226-301-446-490-492-590-673-715-716-719-766-780-792-870-881-910-911-913-916-982-990 Metropolitana e ferrovie regionali: servizio regolare sull’intera rete con chiusura della stazione Colosseo da inizio servizio e sino a cessate esigenze. I treni transiteranno senza effettuare fermata, utilizzabili le vicine stazioni di Circo Massimo e Cavour

Potete seguire la situazione in tempo reale sul sito di ATAC, sul suo profilo Twitter o mandando un messaggio su WhatsApp al numero 3351990679.