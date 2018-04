Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Bahrein, corso domenica sera in notturna sul circuito di Manama. Vettel, partito dalla pole position, ha mantenuto la posizione per tutta la gara, restando dietro a Lewis Hamilton solo per alcuni giri e resistendo agli attacchi della Mercedes nel finale di gara nonostante l’usura delle gomme. Per Vettel è la seconda vittoria nel Mondiale 2018 dopo quella ottenuta due settimane fa in Australia nella prima gara della stagione. Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas è arrivato secondo davanti al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, partito dalla nona posizione. In quarta posizione si è piazzata a sorpresa la Toro Rosso di Pierre Gasly.

Nonostante la vittoria, per la Ferrari è stato un Gran Premio complicato, segnato dall’incidente che ha coinvolto la monoposto di Raikkonen, la cui ruota posteriore sinistra ha schiacciato la gamba di un meccanico durante il pit-stop. Dalle immagini si ipotizza che l’infortunio del meccanico sia molto serio, dato che la ruota ha piegato in modo innaturale il suo ginocchio e tutta la gamba sinistra. In seguito all’incidente, Raikkonen è stato inoltre costretto al ritiro per una gomma mal fissata.

Il replay della partenza

I guasti delle due Red Bull

I sorpassi di Hamilton all’inizio del quinto giro

I festeggiamenti via radio di Vettel

Per la Red Bull è stato un Gran Premio totalmente negativo, dato che sia Daniel Ricciardo che Max Verstappen si sono dovuti ritirare nel corso del secondo giro: il primo per un guasto, l’altro per un danno a una gomma.

Questo l’ordine di arrivo completo del Gran Premio del Bahrein:

1) Sebastian Vettel (Ferrari)

2) Valtteri Bottas (Mercedes)

3) Lewis Hamilton (Mercedes)

4) Pierre Gasly (Toro Rosso)

5) Kevin Magnussen (Haas)

6) Nico Hulkenberg (Renault)

7) Fernando Alonso (McLaren)

8) Stoffel Vandoorne (McLaren)

9) Marcus Ericsson (Sauber)

10) Esteban Ocon (Force India)

11) Carlos Sainz Jr. (Renault)

12) Sergio Perez (Force India)

13) Brendon Hartley (Toro Rosso)

14) Charles Leclerc (Sauber)

15) Romain Grosjean (Haas)

16) Lance Stroll (Williams)

17) Sergej Sirotkin (Williams)

Il prossimo Gran Premio si correrà in Cina il 15 aprile. Dopo due gare, la classifica del Mondiale 2018 vede Vettel in testa, seguito da Hamilton e Bottas.

1) Sebastian Vettel (Ferrari) – 50 punti

2) Lewis Hamilton (Mercedes) – 33

3) Valtteri Bottas (Mercedes) – 22

4) Fernando Alonso (McLaren) – 16

5) Kimi Raikkonen (Ferrari) – 15

6) Nico Hulkenberg (Renault) – 14

7) Daniel Ricciardo (Red Bull) – 12

8) Pierre Gasly (Toro Rosso) – 12

9) Kevin Magnussen (Haas) – 10

10) Max Verstappen (Red Bull) – 8