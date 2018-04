Le più belle foto di sport della settimana

È la settimana dei Giochi del Commonwealth, che sono cominciati lo scorso 4 aprile a Gold Coast, in Australia, e che ogni quattro anni coinvolgono atleti di 18 sport diversi provenienti dai paesi un tempo parte dell’impero britannico. Ed è da lì che arrivano molte belle foto di sport della consueta raccolta settimanale del Post. Ma c’è anche il partecipante a una gara molto meno istituzionale: il trasporto di carbone, di corsa. C’è sia per gli uomini che per le donne, e ci si sporca. Questa settimana è finito anche il campionato di basket universitario statunitense della NCAA, vinto da Villanova, i cui giocatori sono stati fotografati felici e coperti di coriandoli.