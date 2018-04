La sparatoria nella sede di YouTube

C’è stata una sparatoria nella sede di YouTube a San Bruno, in California. Dopo un primo intervento e lo sgombero della zona la polizia ha tenuto una breve conferenza stampa in cui ha detto che le persone ferite nella sparatoria sono quattro, e che una persona – una donna – è morta, apparentemente suicidandosi. La polizia ipotizza che la donna fosse la persona che ha sparato, ma non può dirlo ancora con certezza; allo stesso modo non si conosce ancora niente di certo e ufficiale sulle ragioni della sparatoria, anche se alcuni giornali ipotizzano che la donna volesse uccidere il suo fidanzato.

La sede di YouTube si trova in un’area piuttosto affollata di San Bruno, vicino all’aeroporto di San Francisco. Si trova in un posto diverso rispetto al campus di Google a Mountain View, che invece è più a sud.

La sparatoria è cominciata attorno alle 22 ora italiana: a quell’ora alcuni lavoratori all’interno dell’edificio hanno scritto su Twitter di aver sentito spari e poi persone scappare per i corridoi.

Todd Sherman, che lavora nella sede di YouTube, ha scritto: «Eravamo in riunione e abbiamo sentito gente correre, si è sentito il pavimento tremare. All’inizio abbiamo pensato a un terremoto». Dopo essere uscito dall’edificio, Sherman ha poi scritto di avere visto del «sangue sul pavimento e sulle scale».

We were sitting in a meeting and then we heard people running because it was rumbling the floor. First thought was earthquake. https://t.co/gmolQmRXm1

— Todd Sherman (@tdd) April 3, 2018