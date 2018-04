Scrivere per essere creduti

«Quando tagli un racconto è perché quel racconto può essere bello quanto ti pare ma non ci si crede, e non sei riuscito a farlo meglio, è l’unico motivo per cui io taglio. Non certo perché è troppo lungo. Quando mi dicono “Hai quaranta pagine di troppo”, non mi importa niente: cosa dovevi fare te di tanto urgente per non leggere quaranta pagine? Leggi e non rompere i coglioni. Però se non è credibile, allora bisogna togliere, perché si rischia di rovinare tutto».