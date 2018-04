Cosa c’è stasera in tv

Se siete appassionati del commissario Montalbano, questa sera potreste aver voglia di rivedere un vecchio episodio della serie, che sarà trasmesso su Rai Uno. Se invece siete più in vena di film, su Italia Uno ci sarà Exodus – Dei e re, filmone americano sull’esodo degli ebrei dall’Egitto; su Tv8 ci sarà Nessuno mi può giudicare commedia italiana con Raoruul Bova e Paola Cortellesi; mentre su Iris ci sarà Mystic River, apprezzato film di Clint Eastwood del 2003. Tra i programmi, su Rai Tre andrà in onda una nuova puntata di Report, mentre su La7 una puntata di Atlantide dedicata a Caravaggio.

Rai Uno

20.35 – Il commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica: episodio della serie tv tratta dai romanzi di Andrea Camilleri andato in onda la prima volta nel 2013.

Rai Due

21.20 – Boss in incognito: il programma condotto da Gabriele Corsi in cui un dirigente o presidente di un’azienda si finge un operaio di quell’azienda, per vedere cosa pensano di lui i suoi dipendenti. Quella di questa sera sarà una puntata speciale girata ad Accumoli, uno dei paesi più colpiti dal terremoto nel centro Italia del 2016.

Ultimo appuntamento stasera alle 21.20 con @Bossincognito.

Puntata speciale ambientata ad Accumoli, uno dei paesi più colpiti dal terremoto del 2016 pic.twitter.com/PWq4fwhyRU — Rai2 (@RaiDue) April 2, 2018

Rai Tre

21.15 – Report: il programma d’inchiesta di Rai 3, che da marzo 2017 è condotto da Sigfrido Ranucci. Nella puntata di stasera si parlerà di come si possono ridurre i danni e la mortalità dei grandi disastri ambientali.

Stasera 21.15 #Report su @RaiTre

La #Resilienza di @GiulioValesini e Cataldo Ciccolella Come ridurre mortalità e danni economici dei disastri, proteggere scuole, ospedali e infrastrutture? Andiamo in #California, dove aspettano il #BigOne.https://t.co/kC5117F9j2 — Report (@reportrai3) April 2, 2018

Rete Quattro

21.15 – Sfida tra i ghiacci: film del 1994 diretto ed interpretato da Steven Seagal, attore esperto di arti marziali e poi diventato grande amico di Putin. Wow. Un ex agente della CIA contro le compagnie petrolifere che stanno distruggendo l’Alaska.

Canale 5

21.26 – Exodus – Dei e re: film del 2014 diretto da Ridley Scott, con Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul, Ben Kingsley e Sigourney Weaver. Racconta la storia dell’Esodo del popolo ebraico dall’Egitto, come raccontato nella Bibbia. Mosè è interpretato da Christian Bale.

Italia 1

21.25 – Emigratis: terza edizione del programma dei comici Pio e Amedeo. Il format prevede che Pio e Amedeo girino il mondo chiedendo soldi in prestito a gente famosa e facciano cose volgari.

Sempre più in basso… sempre più incontenibili… il disagio torna STASERA in prima serata su Italia1​! #Emigratis pic.twitter.com/2opUUJPjwC — Emigratis (@Emigratis) March 26, 2018

La7

21.10 – Atlantide – Caravaggio, la maledizione e la luce: puntata del programma di divulgazione di La7 condotto da Andrea Purgatori dedicata a Caravaggio.

TV8

21.25 – Nessuno mi può giudicare: film del 2011 con Paola Cortellesi e Raoul Bova. È ovviamente una commedia: Cortellesi interpreta una donna ricca il cui marito muore in un incidente stradale, lasciandole un sacco di debiti. Deve quindi cambiare stile di vita, e per guadagnare abbastanza soldi per ripagare i creditori decide di fare la escort: intanto conosce e si innamora di Bova, che interpreta il gestore di un internet cafè.

Rai 4

21.07 – Vikings: settimo e ottavo episodio della quinta stagione. Vikings è una serie storica prodotta in Canada e ambientata tra la Scandinavia e le isole britanniche. In sintesi: parla del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók.



Rai Movie

21.10 – Tom Horn: film western del 1980 con Steve McQueen, Linda Evans e Richard Farnsworth.

Iris

21.00 – Mystic River: film del 2003 diretto da Clint Eastwood e con Sean Penn e Tim Robbins, che per le loro interpretazioni vinsero il premio Oscar come Miglior attore protagonista e come Miglior attore non protagonista. Racconta di tre amici di Boston che si rincontrano da adulti dopo molti anni quando la figlia di uno di loro viene misteriosamente uccisa.

Sky

Sky Cinema HD

21.15 – La maledizione della Prima Luna

Sky Cinema Passion

21.00 – Il diritto di contare