Due morti per un’esplosione in un’azienda di mangimi in provincia di Bergamo

Domenica mattina intorno alle 10 c’è stata un’esplosione in un’azienda di mangimi a Treviglio, in provincia di Bergamo: i Vigili del Fuoco hanno confermato che sono morte due persone. L’azienda si chiama ECB, e ad esplodere è stato un serbatoio per l’essiccazione delle farine. Sul posto ci sono le ambulanze e i vigili del fuoco, che stanno raffreddando l’impianto per metterlo in sicurezza.

#Treviglio (BG) #1apr 11:00, tre squadre di #vigilidelfuoco intervengono per un’esplosione all'interno di un essiccatoio di farine. Rinvenuti i corpi senza vita di due operai. Intervento in corso pic.twitter.com/OxewDqjmO2 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) April 1, 2018

Soltanto mercoledì c’era stato un altro grave incidente sul lavoro in Italia: era esploso un serbatoio di acetato di etile nel porto di Livorno, provocando la morte di un operaio di 25 anni e di uno di 52.