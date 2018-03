C’è stata un’esplosione nel porto di Livorno

C’è stata un’esplosione in un serbatoio nel porto industriale di Livorno, in Toscana. Le informazioni su quello che è successo sono ancora confuse e non si conoscono le cause dell’incidente. Secondo Repubblica, ci sarebbero due dipendenti della Labromare, un’azienda specializzata nelle bonifiche, ma per il momento la notizia non è confermata: sarebbero due operai della società. Il serbatoio dove è avvenuta l’esplosione si trova all’interno del deposito costiero della società Neri e conteneva acetato di metilene.

Il quotidiano locale Tirreno ha scritto che l’esplosione si sarebbe verificata durante l’operazione di trasferimento di combustibile in un silo e ha aggiunto che la zona nel deposito di oli combustibili è stata completamente evacuata. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e ambulanze.