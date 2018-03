Le foto vincitrici del concorso dello Smithsonian

Il sito dello Smithsonian Magazine ha annunciato le foto vincitrici del concorso fotografico che organizza ogni anno dal 2004. La foto che ha vinto il Grand Prize, il premio più importante, è del fotografo vietnamita Thong Huu, si intitola Breakfast at the Weekly Market e mostra persone mentre fanno colazione in un mercato.

Sono state annunciate anche le fotografie vincitrici delle sette categorie in cui è diviso il concorso – Grand Prize, Natural World (Natura), People (Persone), The American Experience (Esperienza americana), Altered Images (Immagini ritoccate), Mobile (Immagini scattate da dispositivi mobili) e Travel (Viaggi) – e il vincitore della categoria Readers’ Choice, cioè l’immagine più bella secondo i lettori in base ai voti ricevuti sul sito del concorso. I vincitori sono stati scelti tra 48mila foto proposte da 155 paesi, dopo una prima selezione di 60 finalisti. Tutte le immagini vincitrici e finaliste si possono vedere qui. Da ieri sono anche aperte le iscrizioni per il concorso dell’anno prossimo.

Dal 1970 lo Smithsonian Magazine è il mensile ufficiale dello Smithsonian Institution, un istituto di istruzione e ricerca amministrato e finanziato dal governo degli Stati Uniti con sede a Washington DC, che gestisce 19 musei negli Stati Uniti e nel mondo.