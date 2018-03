Quasi 7mila persone hanno lasciato Ghouta orientale, in Siria, dirette verso la provincia di Idlib

Quasi 7mila persone hanno lasciato oggi la zona di Ghouta orientale, in Siria, a bordo di un centinaio di autobus governativi diretti verso la provincia di Idlib, controllata dai ribelli. Negli ultimi giorni altre migliaia di persone hanno lasciato gli stessi territori, assediati e sottoposti a intensi bombardamenti dalle forze del regime siriano di Bashar al Assad e dai loro alleati. Le evacuazioni sono state per lo più il risultato di accordi tra gruppi ribelli e Russia, alleata di Assad. Per il momento non è ancora stato trovato un accordo per l’evacuazione di Douma, la principale città di Ghouta orientale abitata da circa 140mila persone.

Ghouta orientale è l’unico territorio ancora controllato dai ribelli vicino a Damasco, anche se nelle ultime settimane le forze governative di Assad e i loro alleati sono avanzati parecchio. L’unica grande area della Siria ancora controllata dai ribelli è la provincia di Idlib, nel nord ovest del paese, dominata per lo più da gruppi jihadisti.