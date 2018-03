L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è stato fermato in Germania

L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è stato fermato dalla polizia tedesca poco dopo essere entrato in auto in Germania: la notizia è stata confermata dal suo avvocato. El Pais ha scritto che Puigdemont aveva da poco superato il confine che separa la Danimarca e la Germania. Fino a un paio di giorni fa si trovava in Finlandia per un convegno; era diretto in Belgio.

1. El president Carles Puigdemont ha estat retingut a Alemanya quan creuava la frontera des de Dinamarca, de camí cap a Bèlgica des de Finlàndia. — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) March 25, 2018

Puigdemont è stato fermato perché il 23 marzo il Tribunale supremo spagnolo ha riattivato l’ordine di arresto europeo nei confronti suoi e di altri leader catalani. Sempre il 23 marzo, il Tribunale supremo spagnolo ha ordinato l’arresto di cinque importanti politici indipendentisti catalani ancora in Catalogna, formalmente accusati di ribellione, un reato che prevede fino a 30 anni di carcere.

Puigdemont, presidente della Catalogna destituito dopo l’applicazione dell’articolo 155 della costituzione spagnola da parte del governo spagnolo, andò a Bruxelles, in Belgio, nell’ottobre 2017. Ci andò insieme ad alcuni ministri del suo governo. Puigdemont disse, il giorno dopo essere arrivato in Belgio: «Parte del governo catalano si è spostata indefinitamente a Bruxelles per portare all’attenzione la crisi catalana nel cuore dell’Europa e la politicizzazione della giustizia spagnola».