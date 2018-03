Oggi avremo un nuovo presidente del Senato

Oggi sarà una giornata decisiva per le elezioni dei nuovi presidenti di Camera e Senato, iniziate formalmente ieri. Ieri i partiti non hanno trovato un accordo sui nomi e hanno votato quasi tutti scheda bianca, per prendere tempo. In tutto ci sono state due votazioni inconcludenti al Senato e tre alla Camera, condite da una certa tensione all’interno del centrodestra. Alle 10.30 di oggi inizierà la terza al Senato, quella più importante: se non dovesse essere eletto nessuno, alla quarta votazione andranno al ballottaggio i due candidati più votati nella terza. A meno di grosse sorprese, quindi, entro oggi dovremo avere un nuovo presidente del Senato. Il Post seguirà la giornata politica di oggi con un liveblog. Qui trovate la nostra guida su come si eleggono i presidenti delle due Camere, che potrebbe tornarvi utile.