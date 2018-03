Il voto sui nuovi presidenti delle Camere

Oggi si insedia il nuovo Parlamento – eletto il 4 marzo – e Camera e Senato inizieranno le votazioni per scegliere i loro presidenti. È il primo atto importante della nuova legislatura, la XVIII. Le procedure di voto inizieranno non appena saranno sbrigati gli adempimenti burocratici che riguardano l’arrivo dei nuovi parlamentari. Difficilmente i presidenti saranno eletti oggi: gli accordi tra Movimento 5 Stelle e centrodestra per spartirsi Camera e Senato sono saltati nel corso della giornata di ieri. Il Movimento 5 Stelle voterà scheda bianca nelle prime votazioni, mentre nel frattempo proseguiranno le trattative e i tentativi di accordo.

La Camera in streaming – Il Senato in streaming

Qui trovata la nostra guida a come si eleggono i presidenti delle due camere. La differenza principale è che alla Camera serve la maggioranza assoluta, quindi nell’attuale Parlamento una delle principali forze politiche deve allearsi con una delle altre o almeno ottenere la sua astensione al voto. Al Senato, invece, il quarto scrutinio è un ballottaggio tra i due candidati più votati alla votazione precedente. In questo modo, anche una forza politica senza maggioranza assoluta può riuscire a imporre il suo candidato.

