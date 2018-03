Ora si possono anche noleggiare i furgoni con Enjoy

Enjoy, il servizio di car sharing di Eni, ha introdotto un nuovo servizio che permette di noleggiare furgoni, nello stesso modo in cui oggi si noleggiano le auto. I furgoni saranno dei Fiat Doblò, e saranno a disposizione a Milano (20 mezzi), Roma (20 mezzi) e Torino (10 mezzi): la maggior parte saranno a benzina, mentre una parte sarà sia a benzina sia a metano. I furgoni si potranno prenotare dall’app, esattamente come le macchine, e potranno essere lasciati dove si vuole.

I costi sono un po’ diversi: al momento del noleggio verranno addebitati direttamente 25 euro per le prime due ore, come tariffa fissa. Se si superano le due ore, verrà applicata una tariffa di 0,25 euro al minuto. I primi 50 chilometri sono inclusi, e se superati al costo del noleggio andranno aggiunti 0,25 euro per chilometro. Il noleggio del furgone per tutto il giorno costerà 80 euro. C’è anche la possibilità di prenotare il furgone con 90 minuti di anticipo, ma soltanto i primi 30 saranno gratuiti: dopo mantenere la prenotazione costerà 0,25 euro al minuto.

Per noleggiare i furgoni non servono abilitazioni speciali: compaiono direttamente sulla mappa dell’app. Riguardo ai limiti e ai permessi per circolare nelle città, Eni spiega: